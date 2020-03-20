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Gündem
AA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 19:47,Son Güncelleme:/

Üsküdar'da koronavirüs önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı

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Üsküdar'da koronavirüs önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı
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Üsküdar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binası önündeki banklar belediye ekiplerince kaldırıldı.

Üsküdar Belediyesi ekipleri, Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binası önündeki banklarda oturan vatandaşları evlerine gitmeleri ve dışarı çıkmamaları yönünde uyardı. Vatandaşların buradan ayrılmasının ardından banklar, görevliler tarafından kaldırıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Amcalarımızdan, teyzelerimizden özür dileyerek, Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binamızın önündeki bankları kaldırdık. Hep birlikte kurallara uyalım, en yakın zamanda daha güzellerini koyarız inşallah." ifadelerini kullandı.

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