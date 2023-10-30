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Üsküdar'da Kız Kulesi'nde ışık gösterileri bugün de sürecek

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#100Yıl#Kız Kulesi#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 10:32

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kız Kulesi'nde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yansıtma ve ışık gösterilerinin bugün de devam edeceğini bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Ay yıldızlı bayrağımızın renkleriyle ışıldayan Kız Kulesi izleyenlere görsel bir şölen sunmaya bugün de devam edecek.' ifadeleri kullanıldı.

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Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, yurt genelinde yapılan etkinlikler ile kutlandı. İstanbul'da şehrin simgeleri Galata ve Kız kulelerinde yansıtma ve ışık gösterileri düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Galata ve Kız Kulesi'nde gerçekleştirdiğimiz yansıtma ve ışık gösterileri unutulmaz anlara sahne oldu. Ay yıldızlı bayrağımızın renkleriyle ışıldayan Kız Kulesi izleyenlere görsel bir şölen sunmaya bugün de devam edecek. Nice 100 yıllara" denildi. (DHA)

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#100Yıl#Kız Kulesi#İstanbul

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