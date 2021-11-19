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Üsküdar’da kaza! Trafik yoğunluğu yaşandı

#İstanbul#Üsküdar#Trafik
Üsküdar’da kaza Trafik yoğunluğu yaşandı

Üsküdar'da durağa yanaşmak için yavaşlayan İETT otobüsüne arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. Kazada otobüs sürücüsü yaralanırken, trafik yoğunluğu yaşandı.

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Kaza saat 08.30 sıralarında Tıbbiye Caddesi Kadıköy istikametinde meydana geldi. 34 KG 7450 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü durağa yanaşmak için yavaşlayınca arkadan gelen Uğur Çil’in kullandığı 34 CLE 401 plakalı başka bir İETT otobüsü çarptı. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üsküdar’da kaza Trafik yoğunluğu yaşandı


Kazada yolcular yara almazken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralı sürücü ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüste bulunan bir yolcu, "Okula gidiyordum. Korktum kaza olunca. Yolcularda bir şey yok. Sadece şoför yaralandı" dedi. Kazadan dolayı oluşan trafik otobüslerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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#İstanbul#Üsküdar#Trafik

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