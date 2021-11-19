Üsküdar’da kaza! Trafik yoğunluğu yaşandı

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Kaza saat 08.30 sıralarında Tıbbiye Caddesi Kadıköy istikametinde meydana geldi. 34 KG 7450 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü durağa yanaşmak için yavaşlayınca arkadan gelen Uğur Çil’in kullandığı 34 CLE 401 plakalı başka bir İETT otobüsü çarptı. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

