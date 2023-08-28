Üsküdar'da kaza! Cip, İETT otobüsüne çarptı... ' Kamyon çarptı zannettim'

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Kaza, saat 06.30 sıralarında Doktor Eyüp Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Recep Kuğu'nun kullandığı 34 H0 2961 plakalı Kadıköy-Ataşehir hattında çalışan İETT otobüsüne, duraktan yolcu aldığı sırada 34 EE 2248 plakalı cip arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan cip refüje çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan yolculardan yaralanan olmazken, cipin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde araç trafiğe kapandı.

"KAMYON ÇARPTI ZANNETTİM"

Otobüs şoförü Recep Kuğu, “Duraktan yolcu alıyordum, bir anda ses geldi. Ben de arkadan otobüs ya da kamyon çarptı zannettim. Cipin sürücüsü hastaneye gitti. Otobüste de yolcu vardı, çok şükür bir şey yok yolcularda" dedi. polis ekiplerinin çalışmasından sonra kazaya karışan araçlar kaldırılarak cadde trafiğe açıldı.