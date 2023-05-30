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Üsküdar’da inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

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#Üsküdar#Ceset#İnşaat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 15:56

Üsküdar’da yapımı devam eden 7 katlı binanın su dolu asansör boşluğunda 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

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Olay, Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak'ta bulunan inşaat halindeki 7 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde binanın su dolu asansör boşluğunda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören işçiler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri tarafından asansör boşluğundaki sudan çıkarılan yaşlı adamın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında 60 yaşlarında olduğu belirlenen ve üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin cenazesi İstanbul Adli tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaşlı adamın inşaat işçisi olmadığı belirtilirken, kalacak yeri olmadığı için geceyi geçirmek üzere inşaata girdiği ve gece saatlerinde su dolu asansör boşluğuna düşme ihtimali üzerinde duruluyor. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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#Üsküdar#Ceset#İnşaat

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