Gündem Haberleri

Üsküdar'da İETT şoförü, otobüsün camından çıkarak kavga etti! Görevden el çektirildi

Üsküdarda İETT şoförü, otobüsün camından çıkarak kavga etti Görevden el çektirildi
İstanbul Üsküdar'da trafikte çıkan tartışmada, İETT şoförü otobüsün camından çıkarak otomobil sürücüsüyle kavga etti. İETT'den yapılan açıklamada, görevden el çektirilen şoför hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Üsküdar'da Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İETT şoförü, otobüsün camından çıkarak otomobil sürücüsüyle kavga etti. Diğer sürücüler ve vatandaşlar, tarafları ayırmaya çalıştı.

Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, tarafların birbirlerine vurduğu anlar yer aldı.

GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLEN ŞOFÖR HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İETT'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, 10 Ocak'ta Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde bir otobüs şoförünün, trafikte yaşadığı tartışma sonrası uygun olmayan davranışlarda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu personelin aynı gün derhal görevden el çektirildiği ifade edilen açıklamada, şoför hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

