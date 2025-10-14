×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Üsküdar'da İETT otobüsünün freni patladı: Otobüs asılı halde kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Üsküdar#İETT Otobüsü#Fren Patlaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 09:41

Üsküdar’da İETT otobüsü istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarı yıkan otobüs, asılı halde kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Haberin Devamı

Olay, Üsküdar Barbaros Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkılırken otobüsün ön kısmı boşluğa asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

CNN Türk muhabiri Emel Telli o anları anlattı;

Can kaybı yaralanma yok. Önce otobüsünü park ediyor. Park ettikten sonra el frenini çekmeyi unutuyor. El frenini çekmediği için otobüs hareketleniyor ve bir kaza meydana geliyor. Otobüsün içinde kimse yok, şoför yok, yaralanan yok. Bölgede panik yaşandı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Frenin boşaldığı için bu kazanın meydana geldiği söyleniyor. Şoförün el freni çekmediği için böyle bir kaza meydana geliyor. Benzin istasyonuna doğru yola gidiyor. Aracı park ettikten sonra kaza meydana geliyor. Birçok kişi ne olduğunu anlamadı. 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üsküdar#İETT Otobüsü#Fren Patlaması

BAKMADAN GEÇME!