Üsküdar'da İETT otobüsünün freni patladı: Otobüs asılı halde kaldı

Olay, Üsküdar Barbaros Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkılırken otobüsün ön kısmı boşluğa asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

CNN Türk muhabiri Emel Telli o anları anlattı;

Can kaybı yaralanma yok. Önce otobüsünü park ediyor. Park ettikten sonra el frenini çekmeyi unutuyor. El frenini çekmediği için otobüs hareketleniyor ve bir kaza meydana geliyor. Otobüsün içinde kimse yok, şoför yok, yaralanan yok. Bölgede panik yaşandı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Frenin boşaldığı için bu kazanın meydana geldiği söyleniyor. Şoförün el freni çekmediği için böyle bir kaza meydana geliyor. Benzin istasyonuna doğru yola gidiyor. Aracı park ettikten sonra kaza meydana geliyor. Birçok kişi ne olduğunu anlamadı.