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Üsküdar'da İBB'nin imar şube müdürüne saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı

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#İstanbul#Üsküdar#İbb
Üsküdarda İBBnin imar şube müdürüne saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 16:02

İstanbul Üsküdar'da kaçak kafe yıkımı sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'e saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

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Üsküdar Salacak sahilinde bulunan yapının imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan 431 ada 40 parseldeki kaçak olduğu belirtilen kafeyi yıkmak için salı günü harekete geçti. Mahkemeye başvuran işletme sahibinin yürütmeyi durdurma talebi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Mahkemenin İBB'yi haklı bulması üzerine yıkım için harekete geçen İBB ekipleri işletme sahipleri tarafından saldırıya uğradı. İBB'nin 3 personelinin darbedildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yüzünden yaralandı.

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Gülten, ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Saldırının ardından Gülten hastaneye kaldırılırken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

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Yapılan çalışmalarda kafe personeli olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Polisin olayla ilgili 4 kişiyi yakalama çalışmasının ise sürdüğü öğrenildi.

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#İstanbul#Üsküdar#İbb

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