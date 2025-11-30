×
Üsküdar'da hatalı sollama kazası! 3 kişi yaralandı

Üsküdarda hatalı sollama kazası 3 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 07:36

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, iddiaya göre sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşı şeritten gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılar itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kuzguncuk Paşalimanı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 67 LP 432 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün hatalı sollama yapması üzerine karşı şeritten gelen 34 NLY 660 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada orada ilerleyen 34 NEC 241 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı.

Üsküdarda hatalı sollama kazası 3 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiyenin ekiplerinin çalışması ile sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

