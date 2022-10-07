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Üsküdar’da hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi

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#Üsküdar#Kaza#Kamyon
Üsküdar’da hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 20:53

Üsküdar’da inşaat alanına duvar dolgusu için toprak döken hafriyat kamyonu park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, kamyonda yüklü olan toprak yola döküldü.

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Kaza, saat 16.45 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Kısmet Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki inşaat alanına duvar dolgusu için toprak dökmek isteyen hafriyat kamyonunun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hafriyat kamyonu park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Devrilen kamyon nedeniyle otomobilde büyük hasar oluştu. Ölen veya yaralananın olmadığı kazada kamyonda bulunan toprak sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokağa dökülen toprak iş makinesi yardımıyla toplanırken devrilen kamyon da yoldan kaldırıldı. 

Üsküdar’da hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi

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#Üsküdar#Kaza#Kamyon

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