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Üsküdar'da gecekonduda yangın: 2 can kaybı

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#Yangın#Gecekondu#Üsküdar
Üsküdarda gecekonduda yangın: 2 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 13:22

Üsküdar'da 19 Ocak'ta bir gecekonduda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

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Yavuztürk Mahallesi Dağyeli Sokak'ta 19 Ocak'ta saat 03.15 sıralarında bir gecekonduda yangın çıktı. Gecekondudan dumanların çıktığını görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda gecekonduda kalan Engin Y.(33) ve İsmail T.'nin(38) hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, evde yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'ÇOCUKLAR TAMAMEN YANMIŞ'

Olay yerine gelen Engin Y.'nin arkadaşı Yüksel Aydın, "Mahalle duman altı. İtfaiyeleri görünce, dayımın oğlu arayıp haber verdi. 'Yangın çıkmış Engin'lerin o tarafta' diye. Çocuklar tamamen yanmış, paramparça olmuş. Çocuk ölmeden bir saat önce geldi, benden 100 lira borç istedi. 'Karnım aç, tüpü yeni değiştirdim. Bana 100 lira ver de çay demleyeceğim, ekmek alacağım' dedi" ifadelerini kullandı.

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#Yangın#Gecekondu#Üsküdar

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