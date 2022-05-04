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Üsküdar'da fotoğraf çekilirken denize düştü! Deniz polisi ve Sahil Güvenlik, Boğaz'da kayıp genci arıyor

#İstanbul#Üsküdar#Fotoğraf
Üsküdarda fotoğraf çekilirken denize düştü Deniz polisi ve Sahil Güvenlik, Boğazda kayıp genci arıyor

İstanbul'da Üsküdar Sahili'nde arkadaşlarıyla fotoğraf çekilirken dengesini kaybederek denize düşen 21 yaşındaki Erdem Çağlar, akıntıda kayboldu. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen denizden çıkarılamayan Erdem Çağlar'ı deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışması sürüyor.

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Erdem Çağlar ve iki arkadaşı sabah saatlerinde fotoğraf çekilmek için Beylerbeyi Sahili'ne geldi. Boğaz manzarası ile fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybeden Erdem Çağlar denize düştü. Arkadaşları Erdem Çağlar'ı kurtarmak için çabalarken, çevreden yardım istendi.

Bir süre deniz yüzeyinde kalmak için çırpınan Erdem Çağlar, akıntıya kapılarak kısa süre sonra gözden kayboldu. Deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlar arama çalışmasına başladı.

Sahildeki bir işletmede çalışan Gültekin Yıldız, "Sabah saatlerinde olmuş, üç kişilermiş. Dalgıçlar geldi, arama yaptılar" dedi.

Balık tutmak için sahile geldiğini söyleyen Oğuzhan Menteşe ise "Bir kişi denize düşmüş. Fotoğraf çektirmek istemiş, dengesini kaybedip denize düşmüş. Arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

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Üsküdarda fotoğraf çekilirken denize düştü Deniz polisi ve Sahil Güvenlik, Boğazda kayıp genci arıyor

 

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#İstanbul#Üsküdar#Fotoğraf

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