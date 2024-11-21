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Üsküdar’da feci kaza! Hafriyat kamyonun çarptığı Hanife Güler hayatını kaybetti

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#İSTANBUL#Üsküdar#Kaza
Üsküdar’da feci kaza Hafriyat kamyonun çarptığı Hanife Güler hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 15:49

İstanbul Üsküdar’da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Güler’e(81) hafriyat kamyonu çarptı. Hanife Güler kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Salacak Mahallesi, Doğancılar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hanife Güler (81) parktan çıkarak yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. O sırada trafik ışıklarında duran Hafriyat kamyonu birden hareket ederek yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hanife Güler kamyonun altında sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Güler'i kamyonun altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan Hanife Güler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar’da feci kaza Hafriyat kamyonun çarptığı Hanife Güler hayatını kaybetti


Güler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonun şoförü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Üsküdar’da feci kaza Hafriyat kamyonun çarptığı Hanife Güler hayatını kaybetti

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#İSTANBUL#Üsküdar#Kaza

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