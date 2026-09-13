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Üsküdar'da denizde panik: Zıpkınla balık avlarken ölümden döndü

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#Üsküdar#İstanbul#Zıpkın
Üsküdarda denizde panik: Zıpkınla balık avlarken ölümden döndü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 15:54

Üsküdar'da Kız Kulesi açıklarında korku dolu anlar yaşandı. Zıpkınla balık avlamak için denize giren Yusuf Kalender isimli vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi. 2 kişi tarafından kıyıya çıkarılan Kalender'e kalp masajı yapılırken hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Salacak Sahili'nde meydana geldi. Kız Kulesi yakınlarında dalgıç kıyafeti, paletleri ve zıpkınıyla balık avlayan Yusuf Kalender, su altında boğulma tehlikesi geçirdi.

Üsküdarda denizde panik: Zıpkınla balık avlarken ölümden döndü

Durumu fark edenlerin uyarısı üzerine 2 kişi denize atladı. Yaklaşık 3-4 dakika su altında kalan Kalender, yoğun çabanın ardından sudan çıkarılarak sahile taşındı.

Üsküdarda denizde panik: Zıpkınla balık avlarken ölümden döndü

SAHİLDE MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kalender'e sahilde kalp masajı yaptı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kalender'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Kalender'in kurtarılması sırasında yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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Üsküdarda denizde panik: Zıpkınla balık avlarken ölümden döndü

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#Üsküdar#İstanbul#Zıpkın

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