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Eski eşi silah sesi duyunca ekiplere haber verdi! Yazar Murat Koparan, villasında başından vurulmuş halde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Üsküdar#Murat Koparan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 10:38

İstanbul Üsküdar’da yazar Murat Koparan, yaşadığı villada başından vurulmuş halde ölü bulundu. İddiaya göre Murat Koparan’la telefonda görüşen eski eşi Elif Feyza Y., silah sesini duymasının ardından polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine villaya balkondan giren ekipler, 37 yaşındaki Murat Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 16.15 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yazar Murat Koparan (37) ile yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y. (33), olaydan yaklaşık 1 saat önce telefonda görüştü. Telefon görüşmesi sırasında, silah sesini duyan Elif Feyza Y. polise haber verdi.

Eski eşi silah sesi duyunca ekiplere haber verdi Yazar Murat Koparan, villasında başından vurulmuş halde ölü bulundu

VİLLAYA BALKONDAN GİRDİLER

İhbar üzerine villaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven ile balkonuna ulaşarak içeri girdi. Villanın 3’üncü katındaki banyoda başından vurulmuş halde bulunan Koparan’ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Ekiplerin villada yaptığı incelemede ruhsatsız olduğu değerlendirilen tabanca bulundu. Koparan’ın uzun süredir boş olan villada kaldığı öğrenildi. Koparan’ın cenazesi Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Koparan’ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski eşi silah sesi duyunca ekiplere haber verdi Yazar Murat Koparan, villasında başından vurulmuş halde ölü bulundu

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#İstanbul#Üsküdar#Murat Koparan

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