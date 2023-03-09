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Üsküdar'da dehşet anları! Eski sevgilisini öldürüp intihar etti

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#Üsküdar#Cinayet#Mevlüt İçin
Üsküdarda dehşet anları Eski sevgilisini öldürüp intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 04:06

Üsküdar'da Mevlüt İçin, takip ettiği eski sevgilisi olduğu iddia edilen Miray Atmaca'yı evinin önünde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

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Olay, dün, saat 19.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi, Günal Sokak'ta bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Mevlüt İçin(27) eski sevgilisi olduğu iddia edilen Miray Atmaca (27)'yı iş dönüşünde oturduğu siteye kadar takip etti.

İçin evine girmek üzere olan Atmaca'ya ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Üsküdarda dehşet anları Eski sevgilisini öldürüp intihar etti

Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, her ikisinin de olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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#Üsküdar#Cinayet#Mevlüt İçin

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