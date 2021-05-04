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Murat KORKMAZ - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 04.05.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Üsküdar'da çalışma yapılırken su borusu patladı; Su metrelerce yükseğe çıktı

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Üsküdar'da çalışma yapılırken su borusu patladı; Su metrelerce yükseğe çıktı

ÜSKÜDAR'da İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada iş makinası su borusunu patlattı. Patlayan borudaki su metrelerce yükseğe çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Üsküdar Selmanı Pak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ ekipleri Atık Su-Yağmur Suyu hattında çalışma yaptığı sırada, iş makinesi su borusunu patlattı. Patlamanın etkisiyle basınçlı su metrelerce yükseldi. Yaklaşık yarım saat akan su, ekipler tarafından kesildi ve tamir işlemi yapıldı.

Suyun metrelerce yükseğe çıktığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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