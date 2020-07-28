Üsküdar'da bulundu! Belediye Başkanı bile şaşkına döndü…

Üsküdar'da bir kişi çalılık arazide gezen iguanayı fark etti. Vatandaş durumu belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri iguanayı bir kafese koyarak aldı. Belediyenin veteriner hekimi tarafından sağlık kontrol geçilen 125 santimetre uzunluğundaki iguana koruma altına alındı.

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, "Altunizade'deki mahallemizde bir sokakta bahçe içerisinde olduğu ve eve girmek üzere olduğunu bir vatandaş ihbar etti bizlere. Bunun üzerine saha ekiplerimiz iki kişi file ile yakalamak suretiyle iguanayı o bahçeden evinin içerisine girmeden yakaladılar getirdiler. Buraya geldikten sonra ilk tedavisini yaptık. Bu gördüğünüz iguana otçuldur. Dişleri yoktur marul, dereotu, dut, dolma biber, gibi otçul malzemeleri yer. Direk sindirim sistemine götürür sindirim işlemleri yapar" dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Uzunali, "Biz burada iguananın ilk muayenesini yaptık. İlk muayenesinde hiçbir şey göremedik. Sağlıklı sıhhatli orman bakanlığının yetkilerine haber verdik. Orman bakanlığı yetkilerinden gelecek talimatlara göre onlarla beraber ortak ne yapacağımıza karar vereceğiz. Onlara teslim ederiz. Onlar da devam eder. Tabi bu durum şöyle de olabilir; malum insanlar biliyorsunuz bunları alıyorlar besliyorlar evlerinde evden kaçmış iguanamız da olabilir. Yola çıkmıştır. Onu bilmiyoruz. Beş gün kadar bizim burada kalır. Yukarda iguanayı muhafıza yerimiz var. Ona göre ortam hazırladık. Ondan sonra orman bakanlığı ekipleriyle birlikte ne yapacağımıza karar vereceğiz." diye konuştu.



ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN TWEET ATTI

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı; "Nat Geo Üsküdar!

Bu işlere önem veriyoruz diye mi bizim karşımıza çıkıyorlar acaba diye düşünmüyor değilim :)

Arkadaşlarımız ihbar üzerine 125 santim boyunda bir İguana’yı arazide gezerken (evet gezerken) buldular.

Öğrendik; ısırmaz ama kuyruk açısından uzak durun dediler"





