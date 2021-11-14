Üsküdar'da boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni projelerde başvuru süreci için geri sayım Taksitler 436 TLden başlıyorYeni projelerde başvuru süreci için geri sayım! Taksitler 436 TL'den başlıyor#Toki
Gecenin mucizesi, Türkiyenin kahramanı OzolsGecenin mucizesi, Türkiye'nin kahramanı Ozols!#Robert Ozols
14 yıldır tek başına yaşıyor14 yıldır tek başına yaşıyor! #Küresel Isınma
Gözler komşuda, oylar sandıkta Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilirGözler komşuda, oylar sandıkta! Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilir #Bulgaristan
Bir cani yetiştirmek istemiyorsanızBir cani yetiştirmek istemiyorsanız#Başak Cengiz
ABD şokta FBI hacklendi... İtiraf gibi açıklamaABD şokta! FBI hack'lendi... İtiraf gibi açıklama#ABD
Modern flörtün kuralları yeniden yazılıyor | Erkekler ilk buluşmada hesabı ödemeli miModern flörtün kuralları yeniden yazılıyor | Erkekler ilk buluşmada hesabı ödemeli mi?#Kadın Erkek İlişkileri
Bakan açıkladı... Tamamen yerli ve milli Kısa sürede raylardaBakan açıkladı... Tamamen yerli ve milli! Kısa sürede raylarda#Adil Karaismailoğlu
Esenyurt’ta hayalleri kâbusa döndü Ortalık fena karıştıEsenyurt’ta hayalleri kâbusa döndü! Ortalık fena karıştı#İstanbul
Türeci ve Şahin açıklamıştı... İşte sır gibi saklanan yeni korona planıTüreci ve Şahin açıklamıştı... İşte sır gibi saklanan yeni korona planı!#Koronavirüs
Caner Erkin için çarpıcı sözler Oyundan çıktıktan sonra...Caner Erkin için çarpıcı sözler! Oyundan çıktıktan sonra...#Türkiye-Cebelitarık
Demet Şener aynı oteldeDemet Şener aynı otelde#Demet Şener
Bakan Özer duyurdu Ehliyet sınavında bir ilk Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavında bir ilk#Ehliyet
Evlilik için ehliyet Meclis gündeminde...Evlilik için ehliyet! Meclis gündeminde... #Evlilik Ehliyeti
Tan Taşçıya helal olsunTan Taşçı'ya helal olsun! #Magazin Konseyi
HABERLERGündem Haberleri

Üsküdar'da boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

#İstanbul#Üsküdar#Polis
Üsküdarda boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

ÜSKÜDAR'da, 3 çocuk annesi Fikrinaz Gürtekin (40) boşandığı eşi tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarına isabet eden iki kurşunla yaralanan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, saldırgan adam polise giderek teslim oldu.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Ünalan Mahallesi Göztepe Köprü otobüs durakları mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Fikrinaz Gürtekin bir süre önce boşandığı Muammer Gürtekin(50) ile sokakta karşılaşarak tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar müdahale etmek istedi.Bu sırada Muammer Gürtekin belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile peş peşe ateş etmeye başladı. 3 çocuk annesi kadın bacaklarına isabet eden iki kurşunla yaralanarak, kanlar içinde yere yığıldı. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Haberin Devamı

Boşandığı eşini silahla yaralayan Muammer Gürtekin olaydan sonra olayda kullandığı ruhsatsız tabancasıyla polise giderek teslim oldu.Gürtekin'in Üsküdar Asayiş Bürodaki işlemleri sürüyor. Silahlı saldırıyı gören Oktay Parlak "Silah seslerini duydum. Adam kadının bacaklarına ateş etmeye başladı.Hatta bir vatandaş kadını kurtarmak için araya girmeye çalıştı.Onu ittikten sonra bacaklarından vurdu.Daha sonra yaya olarak kaçtı " diye konuştu.Başka bir görgü tanığı Rasim Ünlü "3 el peş peşe silah sesi geldi. Elinde silah olan biri , kadını bacaklarından vurdu "dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Üsküdar#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi

‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi?

#Evlilik Ehliyeti
14 yıldır tek başına yaşıyor Bu son batı ak turnası Omidin hikayesi...

14 yıldır tek başına yaşıyor! Bu son batı ak turnası Omid'in hikayesi...

#Küresel Isınma