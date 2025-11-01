×
Üsküdar'da bir yolcu feribottan düştü! Büyük panik yaşandı: İşte o anlar

Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2025 14:53

İstanbul Boğazı'nda seyreden feribottaki kadın yolcu, henüz bilinmeyen sebeple denize düştü. Kadın yolcuyu kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. O anlar kaydedildi.

Üsküdar'da, feribottan denize düşen kadın yolcunun kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Suda çırpınmaya başlayan kadını gören bir vatandaş hemen denize atladı. Çevredeki vatandaşlar da can simidi atarak, kadına yardım etmeye çalıştı. Suya atlayan kişi, kadın yolcuyu yakaladı. Ardından can simidi takılan yolcu bir tekneye çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bilincinin açık olduğu öğrenilen yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

