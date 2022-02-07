Üsküdar'da binada patlama! Yaralılar var

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Üsküdar'da bir binada patlama meydan geldi. Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

DHA Muhabiri Murat Solak:

Dairede bulunan yaralılar olduğu söyleniyor. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulunurken polis geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu söylenirken net bir bilgi yok.



Çevredeki mahalle sakinleri şiddetli bir şekilde hissetti, hatta binaların salladığı bildirildi.

KEMERBURGAZ'DA DOĞAL KAYNAK SUYU DOLUM TESİSİNDE YANGIN

EYÜPSULTAN Kemerburgaz'daki bir doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

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