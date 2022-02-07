Üsküdar'da binada patlama! Yaralılar var

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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Binada bir katın duvarı yıkılırken patlamada yaralıların olduğu belirtiliyor. DHA Muhabiri Murat Solak olay bölgesinden son durumu aktarırken, 'Çevredeki mahalle sakinleri patlamayı şiddetli bir şekilde hissetti, hatta binaların salladığı bildirildi.' ifadelerini kullandı. Öte yandan aynı dakikalarda Kemerburgaz'daki bir doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Üsküdar'da bir binada patlama meydan geldi. Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
DHA Muhabiri Murat Solak:
Dairede bulunan yaralılar olduğu söyleniyor. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulunurken polis geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu söylenirken net bir bilgi yok.
Çevredeki mahalle sakinleri şiddetli bir şekilde hissetti, hatta binaların salladığı bildirildi.
KEMERBURGAZ'DA DOĞAL KAYNAK SUYU DOLUM TESİSİNDE YANGIN
EYÜPSULTAN Kemerburgaz'daki bir doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.