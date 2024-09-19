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Üsküdar'da beton mikseri yola beton dökerek ilerledi! Sürücüye 12 bin 52 lira para cezası

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#Üsküdar#Beton Mikseri#Para Cezası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 09:46

İstanbul'da Üsküdar D-100 Karayolunda seyir halinde olan beton mikseri yola beton dökerek ilerledi. Bir süre sonra firma çalışanları D-100 Karayoluna dökülen betonu temizledi. Büyükşehir belediyesine bağlı zabıta ekipleri ise, çevreyi kirletmek ve çevreye zarar vermekten sürücüye 12 bin 52 lira para cezası uyguladı.

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Olay 12 Eylül Perşembe günü öğle saatlerinde D-100 Karayolu Acıbadem mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 EIC 906 plakalı beton mikseri seyir halindeyken yola beton dökerek ilerledi. O anları trafikte seyreden diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre sonra firma çalışanları olay yerine gelerek yola dökülen betonu temizledi.

Çalışmalar sırasında Harem istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Firma çalışanları ise, yola dökülen betonun temizlenmesinden sonra olay yerinden ayrıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrasında çalışma yapan ekipler beton mikseri şoförünün kimliğini tespit etti.

Büyükşehir belediyesine bağlı zabıta ekipleri çevreyi kirletmek ve çevreye zarar vermekten sürücüye 12 bin 52 lira para cezası uyguladı.

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#Üsküdar#Beton Mikseri#Para Cezası

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