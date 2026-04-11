Üsküdar’da başkan yardımcısı dahil 9 tutuklama

#Üsküdar#Belediye#Rüşvet
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 07:00

 İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi’ne, ‘yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük’ iddialarıyla 7 Nisan’da operasyon başlatılmış, İstanbul ve Yalova’da 30 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile müteahhitlerin de olduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından  dün soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu’nun da bulunduğu 9 kişi tutuklama istemiyle, 10 kişi de adli kontrolle talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 1 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, savcılığın talebi doğrultusunda 9 şüphelinin tutuklanmasına, 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan soruşturma kapsamında işinsanları Ufuk Karadağ ve Yavuz Cenan da gözaltına alındı.       

 

BAKMADAN GEÇME!