Üsküdar’da başkan yardımcısı dahil 9 tutuklama

Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu’nun da bulunduğu 9 kişi tutuklama istemiyle, 10 kişi de adli kontrolle talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 1 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, savcılığın talebi doğrultusunda 9 şüphelinin tutuklanmasına, 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan soruşturma kapsamında işinsanları Ufuk Karadağ ve Yavuz Cenan da gözaltına alındı.