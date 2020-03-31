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Haber Giriş: 31.03.2020 - 14:01,Son Güncelleme:/

Üsküdar'da balık tutmak yasaklanmıştı! Yeni önlem

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Üsküdar'da balık tutmak yasaklanmıştı! Yeni önlem
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Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı Corona Virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasaklamıştı. Zabıta ekipleri yasağı çiğneyenler için Kuzguncuk sahilinde şerit çekip, devriye atarak sahillerde denetimleri artırdı.

İstanbul'da Sağlık Bakanlığı'nın Corona Virüs salgınına karşı evde kalınması uyarılarına uymayarak sahillerde balık tutmaya devam eden yurttaşlara karşı Üsküdar Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediyesi ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklamıştı.

Yasağa uymayan kişiler için belediye zabıta ekipleri Kuzguncuk sahiline şerit çekerek gün boyu denetim yapıyor.

Öte yandan Kuzguncuk sahilinin önlemler dolayısıyla boş olduğu görüntülendi.

Üsküdar sahilinde şeritli önlem
daha fazla video için

Üsküdarda balık tutmak yasaklanmıştı Yeni önlem

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