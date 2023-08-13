Üsküdar’da ATM sırasında cinayet

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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Atakan Gül, elindeki bıçakla Seyfi Alaca’yı belinden yaraladı. Saldırgan daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Mahalledeki pazarcılar şüpheliyi yakalayarak olay yerine getirdi. Gül gözaltına alınırken, yaralı Seyfi Alaca hastaneye kaldırıldı. Alaca tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Esnaf Koray Çopan, “Bir bağırış oldu. ATM sırasında öne geçtin tartışması çıkmış. Dayak yiyen arkadaş diğer arkadaşı bel kısmından bıçaklamış” dedi.