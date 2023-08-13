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Üsküdar’da ATM sırasında cinayet

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#ÜSKÜDAR#Atm#Cinayet
Üsküdar’da ATM sırasında cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 07:00

ÜSKÜDAR Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi’nde dün banka ATM’si önünde sıra bekleyen Atakan Gül ve Seyfi Alaca arasında “öne geçtin” tartışması çıktı.

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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Atakan Gül, elindeki bıçakla Seyfi Alaca’yı belinden yaraladı. Saldırgan daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Mahalledeki pazarcılar şüpheliyi yakalayarak olay yerine getirdi. Gül gözaltına alınırken, yaralı Seyfi Alaca hastaneye kaldırıldı. Alaca tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Esnaf Koray Çopan, “Bir bağırış oldu. ATM sırasında öne geçtin tartışması çıkmış. Dayak yiyen arkadaş diğer arkadaşı bel kısmından bıçaklamış” dedi. 

Üsküdar’da ATM sırasında cinayet
Seyfi Alaca

 

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#ÜSKÜDAR#Atm#Cinayet

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