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Üsküdar'da alışveriş merkezinde laf atma kavgası

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#Üsküdar#İstanbul#Kavga
Üsküdarda alışveriş merkezinde laf atma kavgası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 17:11

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir alışveriş merkezindeki kahve zinciri şubesinde müşteriler arasında laf atma sebebiyle kavga çıktı.

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İstanbul’da bir alış veriş merkezindeki kahve zincirinin şubesinde yaşanan olayda iki grup arasında kavga çıkmış, kavganın İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösteren bir grup ile mekanda kahve içen başka bir grup arasında çıktığı iddia edilmişti.

KAVGAYA DAİR YENİ DETAYLARA ULAŞILDI

Olayla ilgili olarak Üsküdar Güvenlik Büro Amirliğine bağlı ekipler inceleme yürüttü. İnceleme neticesinde elde edilen yeni detaylara göre, olayın Üsküdar’da Acıbadem Mahallesinde bulunan bir alış veriş merkezinde 19 Kasım tarihinde yaşandığı, kavganın İsrail-Filistin savaşıyla ve boykot ile alakalı olmadığı, laf atma sebebiyle çıktığı öğrenildi. Ayrıca olaya karışan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları belirlendi.

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#Üsküdar#İstanbul#Kavga

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