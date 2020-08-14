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İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 14.08.2020 - 09:56,Son Güncelleme:

Üsküdar’da alev alev yanan araç hurdaya döndü

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Üsküdar’da alev alev yanan araç hurdaya döndü
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Üsküdar’da park halindeyken alev alev yanan araç hurdaya döndü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Üsküdar’da Harem Sahil yolunda meydana geldi. Salih Cansız’a ait 44 NR 503 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede aracın her tarafını sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç hurdaya dönerken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Yanan aracın sahibi Salih Cansız, "Üsküdar’da hurda eşyaları toplamak için 2 saattir çalışıyorken, dumanların yükseldiğini gördük. Birinin aracı yanıyor zannettik. Dışarı çıktığımızda kendi aracımızın yandığını gördük. Biz çalışıyorduk park halindeyken yandı, biri mi yaktı, kendi mi yandı bilmiyoruz” diye konuştu.

Üsküdar’da alev alev yanan araç hurdaya döndü

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