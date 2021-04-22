Üsküdar'da ağaç kesmişlerdi! 2 şüpheli, 200 ağaç dikecek

Üsküdar Salacak Sahili’ndeki parkta bulunan 2 yetişkin ağaç, 17 Mart gecesi ellerinde motorlu testereler bulunan 1’i kadın 6 şüpheli tarafından kesildi. 6 şüpheli gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda ağaç kesmekte kullanılan 5 adet motorlu testere ele geçirildi. Şüpheliler hakkında sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe “Dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verme” suçundan konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbiri uygulandı.



TOPLAM 200 FİDAN DİKECEKLER



Şüphelilerden Şevki C. ve Özden Ö.’nün avukatları ise karara itiraz etti.İtirazı değerlendiren Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, 'suçun vasıf ve mahiyeti adli kontrolle sağlanması beklenen yararın farklı adli kontrolle de sağlanmasının mümkün olacağı' gerekçesiyle konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrolü kaldırdı. Hakimlik, 2 şüphel hakkında kamunun faydasına olacağı kanaatiyle İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirleyeceği araziler ile günlerde 100’er adet fidan dikmelaünde karar aldı.



Şüpheliler hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının ise devamına karar verildi.

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