Üsküdar’da 7 gözaltı

Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 07:00

ÜSKÜDAR Belediyesi’nde yapı ve iskân ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskân ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 7 Nisan 2026’da İstanbul ve Yalova’da 30 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu’nun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Deveci ve Akkoyunlu ile toplam 9 şüpheli tutuklanmış, diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında İstanbul’da 13, Muğla’da bir adrese eşzamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el koyuldu.            

 

 

