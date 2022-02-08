Üsküdar'da 5 katlı binadaki patlama anı kamerada

Haberin Devamı

Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta dün öğle saatlerinde 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi.

4 kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ile molozların saçıldığı ve toz bulutu yükseldiği görülüyor.

BİNA YIKILDI

Öte yandan yaşanan patlama sonrası hasar gören bina için yıkım çalışmaları gece adrese gelen iş makinalarıyla başladı. Gece boyunca devam eden çalışmalarla birlikte sabahın ilk saatlerine doğru bina yıkıldı. İş makinalarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.