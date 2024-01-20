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Üsküdar'da 4 katlı otoparkta yangın paniği

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#İstanbul#Üsküdar#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 14:06

Üsküdar'da bulunan Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda yangın çıktı. 4 katlı otoparktaki depoda çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı otoparkta söndürme çalışmaları sürüyor

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İstanbul Üsküdar'daki katlı otoparkta çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'ndaki yangının depoda çıktığı belirtildi. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı otoparkta söndürme çalışmaları sürüyor

Üsküdarda 4 katlı otoparkta yangın paniği

Üsküdarda 4 katlı otoparkta yangın paniği

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#İstanbul#Üsküdar#Yangın

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