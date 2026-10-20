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Üsküdar’da 3’üncü seçim

Güncelleme Tarihi:

#Üsküdar#Belediye Başkanı#Seçim
Üsküdar’da 3’üncü seçim
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 07:00

Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine Üsküdar Belediyesi, bugün yeni başkan vekilini seçmek üzere sandığa gidiyor.

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ÜSKÜDAR Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz 2026’da tutuklanmıştı. Dedetaş, İçişleri Bakanlığı’nın 1 Ağustos 2026 tarihli oluru ile görevden uzaklaştırılmıştı. Dedetaş’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos 2026’da belediye başkan vekilliği seçimi yapılmıştı. CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, 4’üncü turda 21 oyla Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilmişti. AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kalmıştı.

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AK PARTİ’YE GEÇMİŞTİ

AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin’in seçime itirazı üzerine İstanbul 2’nci İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinin 5 Eylül 2026’da yenileceğini duyurmuştu. Ancak 5 Eylül’de, CHP ve YENİ Parti grubu aldığı ortak kararla, gözaltındaki meclis üyelerini gerekçe gösterip, seçime katılmamıştı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 8 Eylül’e ertelenmişti. 8 Eylül 2026’da gerçekleşen seçimde AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin, 4’üncü turda 23 oyla Üsküdar Belediye Başkan Vekilli olmuştu. Rakibi Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oyda kalmıştı.

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 KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya giderken geçirdiği trafik kazasında, 15 Ekim 2026’da hayatını kaybetmişti. İstanbul Valiliği, Gültekin’in hayatını kaybetmesi üzerine yeni belediye başkan vekilinin seçilmesi amacıyla Üsküdar Belediye Meclisi’nin bugün saat 10.00’da toplanması için çağrı yapmıştı. Üsküdar Belediye Meclisi, yeni başkan vekilinin seçilmesi için bugün toplanıyor. Üsküdar’da, şu anda meclis çoğunluğu AK Parti’de bulunuyor.

 

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#Üsküdar#Belediye Başkanı#Seçim

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