×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmada 10 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Üsküdar#İstanbul#Çatışma
Üsküdarda 3 kişinin öldüğü çatışmada 10 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 09:19

Üsküdar’da, barışmak üzere kahvehanede bir araya gelen husumetli iki aile arasında yaşanan ve 3 kişinin ölümü 5 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan çatışmayla ilgili 10 şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak’ta geçtiğimiz 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklar arasında yaşanan kavga nedeniyle aralarında husumet doğan iki aile üyeleri, barışmak için sokak üzerindeki kahvehanede bir araya geldi. Barışma görüşmeleri sürerken, iki aile üyeleri arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Caddeye de taşan çatışmada, 3 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Üsküdarda 3 kişinin öldüğü çatışmada 10 kişi tutuklandı

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından yapılan çalışmalarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüphelilerinden 10’u tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Üsküdarda 3 kişinin öldüğü çatışmada 10 kişi tutuklandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üsküdar#İstanbul#Çatışma

BAKMADAN GEÇME!