Üsküdar’da 2 katlı binanın çatısında yangın: Bitişikteki binaya sıçradı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 15:59

Üsküdar’da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın büyüyerek, bitişik binanın çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 14.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Menteşe Sokak’ta bulunan 2 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişik binanın çatısına da sıçradı.

Yoğun duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Alevler, itfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrasında 2 binanın çatısında hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

