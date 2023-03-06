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Üsküdar’da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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#Üsküdar#Yangın#Çamlıktepe
Üsküdar’da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 04:30

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, binada kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

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Yangın, saat 02.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi, Çamlıktepe Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre binanın ikinci katında başlayan yangın kısa sürede çatıya sıçradı.

Üsküdar’da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürülürken, yangının çıktığı binada kimsenin yaşamadığı öğrenildi. 

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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#Üsküdar#Yangın#Çamlıktepe

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