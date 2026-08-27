Üsküdar’a CHP’li vekil

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CHP’Lİ ADAY SEÇİLMİŞTİ

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz 2026’da tutuklanmıştı. Dedetaş’ın İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos 2026’da belediye başkanvekilliği seçimi yapılmıştı. CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, 4’üncü turda 21 oyla Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilmişti. AK Parti Adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kalmıştı.

AK PARTİ YARGIYA TAŞIMIŞTI

AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin, İstanbul 2’nci İdare Mahkemesi’ne dava açarak 5 Ağustos 2026’da gerçekleştirilen seçimlerin iptali ve yürütmenin durdurulmasını talep etmişti. Yürütmeyi durdurma kararı ile başkanvekili seçilen Sibel Tan Çetinkaya’nın görevi sona erdi. Kararın ardından gözler yeniden Üsküdar’a çevrildi. Seçimlerin yeniden yapılması gündeme geldi.

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VALİLİK DUYURDU

İstanbul Valiliği, dün yaptığı açıklama ile belediye başkanvekili seçilinceye kadar, Üsküdar İlçe Belediye Meclisi’nin birinci başkanvekilinin, bulunmaması halinde ikinci başkanvekilinin belediye başkanlığı görevini yürütmek üzere vekaleten görev yapacağını duyurdu. Bu süreçte Belediye Başkanvekilliği görevini Üsküdar Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ali Aral sürdürecek. Mahkeme, itiraz sürecinin ardından seçimin yenilenip yenilenmeyeceğine karar verecek. Öte yandan, CHP’nin karara şu ana kadar henüz itirazını yapmadığı öğrenildi.