Üsküdar’a CHP’li vekil

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Üsküdar İlçe Belediye Meclisi, belediye başkanvekilini seçmek üzere dün saat 08.00’de toplandı. CHP’nin adayı meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya, Cumhur İttifakı’nın adayı ise meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin oldu. Seçimi AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de izledi.

GERGİNLİK YAŞANDI

İlk 3 turda salt çoğunluk sağlanamayınca en fazla oyu alan adayın seçileceği son tura geçildi. Kullanılan 44 oy tasnif edilip önce itiraz edilmeyen oylar sayıldı. Buna göre harflerin yanlış ya da silik yazıldığı gerekçesiyle CHP adayının 16, AK Parti adayının da 8 oyu geçerli kabul edildi. CHP adayının 9, AK Parti adayının da 11 oyuna itiraz edildi. İtirazlar ve tartışmaların ardından yapılan değerlendirme sonucu CHP’li Çetinkaya’nın 3, AK Partili Gültekin’in 1 oyuna itiraz edildi. 4’üncü turda Çetinkaya 21 oyla Üsküdar Belediye Başkanvekili seçildi. Gültekin ise 18 oyda kaldı.

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AK PARTİ’DEN İTİRAZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik’in verilen arada CHP grubunda meclis üyelerine baskı yaptığını öne sürüp, sonucu yargıya taşıyacaklarını belirtti.