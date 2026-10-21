Üsküdar yeniden AK Parti’de

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Belediye başkanvekilliği seçimini 24 oyla AK Parti ve MHP grubunun adayı Muhammed Emin Sarıoğlu kazandı.

TEK ADAYLI SEÇİM

CHP ve YENİ Partili meclis üyeleri seçimi protesto ederek aday çıkarmayıp seçime katılmadı. Seçim, sadece Cumhur İttifakı meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan seçimde, belediye binasına meclis üyeleri ve ajanslar dışında kimse alınmadı. Dünkü meclis toplantısını en yaşlı üye olarak AK Partili Ahmet Başbaydar yönetti. Toplantıya 20 AK Parti 4 de MHP’li olmak üzere toplam 24 meclis üyesi katıldı. Yeterli çoğunluk sağlandı. Gültekin’in yerine yedekten Asım Özaltun girdi. İlk 3 turda da Muhammed Emin Sarıoğlu’na 24 oy çıktı. Cumhur ittifakı meclis üyelerinin tamamının oyunu alan Muhammed Emin Sarıoğlu, Üsküdar’ın yeni belediye başkanvekili oldu.

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Seçim sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Üsküdar Belediye Başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu, Cumhur İttifakı meclis üyeleriyle birlikte Gültekin’in kabrini ziyarete gitti.

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İL BAŞKANI: EŞİT HİZMET

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir yaptığı açıklamada, “Üsküdarımızda beklenen hizmetlere devam edeceğiz. Hangi partili olursa olsun tüm Üsküdarlı hemşerilerimize eşit ve ortak hizmet götürecektir” derken, Üsküdar Belediye Başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu ise “Dündar Ziya Gültekin Başkanımız, 20 yılı aşkın süredir Üsküdarlıya, Üsküdarlılara hizmet etmiş bir başkanımızdı. Son ayda da belediye başkanvekilliği döneminde Üsküdar’da derin izler bıraktı. Dündar Ziya Gültekin Başkanımızın bıraktığı izleri yaşatmaya, Üsküdarlılara da yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

YENİ PARTİ VE CHP POLEMİĞİ

Seçim öncesi açıklama yapan YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, “Butlan sözcüsü Müslim Sarı, ‘Üsküdar’da CHP’nin 9, YENİ Parti’nin 9 meclis üyesi var, ayrı ayrı seçimlere katılacağız’ diye açıklama yaptı. Kâğıt üzerinde 9-9 görünse de burada YENİ Parti’nin meclis üyesi sayısı daha fazladır. Bugünkü (dünkü) seçim meşru değildir, gayrimeşru bir seçimdir. Butlan yöneticisi burada 9 meclis üyemiz var diyorsa bugün aday çıkarsınlar, 9 oy alsınlar görelim” dedi. CHP Sözcü Müslüm Sarı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sayın Yaşar Tüzün’ün Üsküdar seçimi üzerinden bizi hedef alan sözlerini büyük bir şaşkınlıkla dinledim. Bu zehirli dil, birlik ve dayanışma zeminini zedelemektedir. Sayın Tüzün’ün bize yönelttiği eleştirilerdeki hassasiyeti, kendilerinin belirlediği ve AKP’ye geçen meclis üyeleri söz konusu olduğunda da göstermesini beklerdik” ifadelerini kullandı.