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Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Üsküdar ve Caddebostan Sahili'nde dev dalgalar oluştu

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Üsküdar ve Caddebostan Sahili'nde dev dalgalar oluştu

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Üsküdar ve Caddebostan Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Vatandaşlar sahil yolunda yürümekte güçlük çekti.

İstanbul'da lodos etkili oluyor. Anadolu Yakası'nda Üsküdar ve Caddebostan Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Sahil şeridinde yürüyenler zor anlar yaşadı. Bazıları dalgaları arkasına alarak fotoğraf çekerken, bazıları da ıslanmamak için koştu.


Üsküdar ve Caddebostan Sahilinde dev dalgalar oluştu


Üsküdar Sahili'nde yürüyüş yapan Mehmet Ali Torun, "Bu manzarayı kaçırmak istemedim. Islanmayı göze alarak hatıra fotoğrafı çektirdim. Islandık ama değdi" dedi. Arkadaşıyla sahile gelen Ayşe Yıldız ise, "Çok güzel manzara var. Fotoğraf çekmek için geldik." diye konuştu.

Üsküdar ve Caddebostan Sahilinde dev dalgalar oluştu

 

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