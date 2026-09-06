Üsküdar seçimi 8 Eylül’e ertelendi

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CUMHURİYET Halk Parti (CHP) Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Müslim Sarı dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Gözaltında bulunan Meclis üyesi arkadaşlarımızın oy kullanabilmelerini teminen, bugün (dün) yapılacak Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimine CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı almış bulunuyoruz. Böylece salt çoğunluk sağlanamadığından seçim 8 Eylül 2026 Salı gününe ertelenmiş oldu” dedi. Sarı, önceki gün CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada da seçime katılmama kararı dahil her türlü seçeneği değerlendireceklerini söylemişti. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Üsküdarlı komşularımızın iradesini temsil etmek üzere mecliste hazır bulunacağız”denildi.

SORUŞTURMADA 3 TUTUKLAMA DAHA

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Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, belediye ruhsat müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyunyerli adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade işlemleri tamamlanan 3 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, talep doğrultusunda şüphelilerin tutuklanmalarına karar verdi.

MAHKEME İPTAL ETMİŞTİ

- Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanıp, görevden uzaklaştırılması üzerine 5 Ağustos’ta yapılan başkanvekili seçiminde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkanvekili seçilmiş, AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kalmıştı. AK Partili Gültekin, İstanbul 2’nci İdare Mahkemesi’ne dava açıp seçimlerin iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı vermişti. İstanbul Valiliği de 5 Eylül’de yeni başkanvekili seçimi için Üsküdar Belediye Meclisi’ni toplantıya çağırmıştı .