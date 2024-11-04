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Üsküdar-Samandıra metro hattında yoğunluk yaşandı

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#Üsküdar-Samandıra #Metro#İstanbul
Üsküdar-Samandıra metro hattında yoğunluk yaşandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 09:27

İstanbul Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı.

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Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde metroda yaşanan arıza, yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar, metro araçlarının gecikmesine tepki gösterdi.

Metronun Altunizade istasyonunda, “Sayın yolcularımız, teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır, anlayışınız için teşekkür ederiz." anonsu yapıldı.

İstasyondaki bilgilendirme ekranlarında da metroların geliş süresi 20 dakika olarak gösterildi.

Üsküdar-Samandıra metro hattında yoğunluk yaşandı

Öte yandan, Altunizade'de metroya aktarma yapılan metrobüs durağında da yoğunluk dikkati çekti.

Üsküdar-Samandıra metro hattında yoğunluk yaşandı

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#Üsküdar-Samandıra#Metro#İstanbul

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