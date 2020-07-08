Üsküdar sahilinde flaş çekirdek kararı! Satışı yasaklandı, cezası var...

Özellikle yaz aylarında çok sayıda kişinin yürüyüş yapıp, oturduğu Üsküdar sahil yollarında yerlere ve kayalıklara atılan çekirdek kabukları kötü bir görüntü oluşturuyor ve çevreye zarar veriyordu. Üsküdar Belediyesi'nin aldığı kararla birlikte çevre kirliğinin önüne geçilmesi amacıyla bugün itibarıyla Harem'den, Küçüksu'ya kadar sahil yolu boyunca çekirdek ve kabuklu kuru yemiş tüketen her kişiye 61 TL para cezası kesilecek. Zabıta ekipleri tarafından kesilecek cezalarla tahsis edilen para ise engelli bireyler için açılan fona aktarılacak. Alınan bir diğer kararla sahil yolundaki büfelerde çekirdek satışı yasaklandı. Öğle saatlerinde Salacak sahiline gelen belediye temizlik personelleri kayalıkların arasına atılan çekirdek ve kuruyemiş kabuklarını temizledi.

"ŞEHRİN, SOKAĞIN, KALDIRIMLARIN TEMİZ OLMASINI İSTİYORUZ"

"Bizi bu kararı almaya iten sebep iki yıllık bir çalışmanın sonucu" diyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen şunları söyledi:

"İki yıldır biz bu sahil bandında vatandaşlarımızla hem görüşüyor hem konuşuyoruz. Çekirdek kabuğunu kaldırımlara atanlar bile bu kararı destekliyor. 'Bir kural koyarsanız biz uyarız' diyenler de var. Şu an yüzde 92'lik bir kamuoyu desteği var. Bizim hiçbir projemize böyle bir destek yoktu. Burası güzel bir yer. Dünyanın en güzel yerindeyiz. Burası dünyada en çok fotoğraf çekilen yerlerde ilk beşteyiz. Böyle bir yerin temiz olması lazım. Vatandaşlarımız gezip otursa çayını içse hiçbir mahsuru yok. Kabuklu yiyecek ve çekirdeklerin büfelerde satışı da yasaklandı. Büfede satmak, almak yok. Ayrıca yemek de yok. Yiyenlere kabahatler kanunu gereği 61 TL para cezası yazıyoruz. Üç kişi oturup yerse üçüne de ceza yazılacak. Bu parayı da belediyemizin sosyal işler kaleminde engelli vatandaşlarımız için yaptığımız harcamalarda kullanacağız. Arzu ederiz ki kimseye ceza yazmayalım. Biz bundan çok mutlu olmuyoruz. Ama bu şehrin, sokağın, kaldırımların temiz olmasını istiyoruz."

SAHİLDEKİ BÜFELERDE ÇEKİRDEK SATIŞI YASAKLANDI

Salacak sahilindeki büfenin işletmecisi İhsan Zeki Azaklı, "Satış yaklaşık bir aydır yapılmıyor. Satmıyoruz ve uygulamayı destekliyoruz. İnsanlar çekirdek yediği zaman onlar yere atmasın diye poşet veriyorduk ama yeri geliyor biz temizlemek zorunda kalıyorduk. Güzel bir uygulama destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİLMİYORDUM BUNDAN SONRA YEMEYİZ"

Yasaktan haberi olmayan ve Salacak sahilinde çekirdek yiyen Kadriye Kılıç,"Bilmiyordum. Bundan sonra yemeyiz. Ama karar güzel olmuş. Her taraf çok pis oluyordu. Ben çöp poşetine atıyorum. Gelince çok pis görüyoruz. Yasaklanması iyi olmuş" diye konuştu. Yasak kararını öğrenen Kadriye Kılıç, yanında getirdiği çekirdeği çantasına koydu.

"TAM YERİNDE BİR KARAR"

Çekirdek kabuklarını yerlere atanlara tepki gösteren Nesim Durul adlı vatandaş, "Çekirdek kabuğu atılıyor, alkol şişeleri atılıyor. Yediklerini, içtiklerini deniz kenarında bırakıp evlerine gidiyorlar. Senden sonra bir insan gelecek burada oturacak. İnsanlara temiz bir alan lazım. Avrupalı gelip şurada oturduğu zaman çekirdek yiyor ama kabuğunu yanında getirdiği poşetine atıyor. Bizimkiler ne yapıyor? Çitliyor ve dışarı atıyor. Karar çok güzel. Tam yerinde bir karar" şeklinde konuştu.