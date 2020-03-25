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AA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 16:37,Son Güncelleme:/

Üsküdar sahilinde balık tutmak geçici olarak yasaklandı

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Üsküdar sahilinde balık tutmak geçici olarak yasaklandı
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Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı Corona Virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı.

Bazı vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nın Corona Virüs salgınına karşı evde kalınması tavsiyesine uymayarak sahillerde balık tutmaya devam etmesi Belediye ve Kaymakamlığı hareket geçirdi.

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığının ortak kararıyla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı.
Belediye zabıta ekipleri tarafından yasağa uyulması için denetimler gerçekleştirildiği öğrenildi.

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