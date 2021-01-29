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Gündem
Murat KORKMAZ-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 16:25 | Son Güncelleme:

Üsküdar sahilde dev dalgalar

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Üsküdar sahilde dev dalgalar
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İSTANBUL'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar Üsküdar'da da etkili oldu. Üsküdar'da, şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıya vururken, vatandaşlar sahil yolunda yürümekte güçlük çekti. Bazı vatandaşların dalgaları arkasına alıp selfie çektiği görüldü.

Üsküdar sahilde dev dalgalar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgar sahil şeridi boyunca etkili oldu. Üsküdar sahilde şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıya vururken vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.Bazı vatandaşlar da dalgaları arkasına alarak selfie çekti. Sahilde yürüyüş yapan Ercan İmrek, "Bugün lodos var, boğazın durumu çok güzel. Bu manzarayı kaçırmak istemedik. İstanbul müthiş bir şehir. Avrupa’yı gezdik ama böyle bir yer yok. Dalgalardan ıslandık ama moralimiz bozulmadı." diye konuştu.

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