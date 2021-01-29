Üsküdar sahilde dev dalgalar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgar sahil şeridi boyunca etkili oldu. Üsküdar sahilde şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar kıyıya vururken vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.Bazı vatandaşlar da dalgaları arkasına alarak selfie çekti. Sahilde yürüyüş yapan Ercan İmrek, "Bugün lodos var, boğazın durumu çok güzel. Bu manzarayı kaçırmak istemedik. İstanbul müthiş bir şehir. Avrupa’yı gezdik ama böyle bir yer yok. Dalgalardan ıslandık ama moralimiz bozulmadı." diye konuştu.