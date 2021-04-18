Üsküdar Sahil'de atlı birliklerden denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler, Üsküdar Sahili'nde denetim yaptı. Sahil şeridi boyunca devriye gezen ekipler, asayiş kontrolleri yaptı. Sahilde bulunan turistler atlı birliklerin fotoğrafını çekti. Yapılan denetimlerde kısıtlamayı ihlal eden kimseye rastlanmadı

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