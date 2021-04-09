Üsküdar Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Üsküdar'ın ve mahallelerinin Posta Kodları

İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan Üsküdar ilçesinin ve bu ilçeye bağlı her mahallenin posta kodu bulunmaktadır.

Üsküdar Posta Kodu Kaçtır?

İstanbul iline bağlı olan Üsküdar ilçesine ait posta kodu 34660 olmaktadır.

İstanbul'un Üsküdar İlçesine Bağlı Mahallelerinin Posta Kodları

İstanbul ilinin Üsküdar ilçesine bağlı olan tüm ilçelerin posta kodları aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Tüm bilgiler güncel olmaktadır.

Acıbadem Mah. 34660

Altunizade Mah. 34662

Barbaros Mah. 34662

Bahçelievler Mah. 34688

Beylerbeyi Mah. 34676

Burhaniye Mah. 34676

Küplüce Mah. 34676

Bulgurlu Mah. 34696

Küçük Çamlıca Mah. 34696

Cumhuriyet Mah. 34697

Çengelköy Mah. 34680

Güzeltepe Mah. 34680

Ferah Mah. 34692

Kısıklı Mah. 34692

Kandilli Mah. 34684

kuleli Mah. 34684

Küçüksu Mah. 34684

Kirazlıtepe Mah 34682

Mehmet Akif Ersoy Mah. 34682

İcadiye Mah. 34674

Kuzguncuk Mah 34674

Sultantepe Mah. 34674

Ahmediye Mah. 34672

Aziz Mahmud Hüdayi Mah. 34672

Mimar Sinan Mah. 34672

Murat reis Mah. 34664

Selami Ali Mah. 34664

Valide-i Atik Mah. 34664

Salacak Mah. 34668

Selimiye Mah. 34668

Zeynepkamil Mah 34668

Ünalan Mah. 34700

Yavuztürk Mah. 34690

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