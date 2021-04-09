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HaberlerGündem HaberleriÜsküdar Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Üsküdar'ın ve mahallelerinin Posta Kodları
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Haber Giriş: 09.04.2021 - 05:04 | Son Güncelleme:

Üsküdar Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Üsküdar'ın ve mahallelerinin Posta Kodları

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Üsküdar Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Üsküdar'ın ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları dünya çapında 117 ülkede uygulanmakta olan ve dünya posta teşkilatına ait olan bir sistem olmaktadır. Ülkemizde de her ilin, ilçenin, mahalle ve köyün kendisine özel olarak atanmış posta kodları bulunmaktadır. Üsküdar ilçesinin ve bu ilçeye bağlı olan mahallelerin posta kodlarını sizler için derledik.

İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan Üsküdar ilçesinin ve bu ilçeye bağlı her mahallenin posta kodu bulunmaktadır.

 Üsküdar Posta Kodu Kaçtır?

 İstanbul iline bağlı olan Üsküdar ilçesine ait posta kodu 34660 olmaktadır.

 İstanbul'un Üsküdar İlçesine Bağlı Mahallelerinin Posta Kodları

 İstanbul ilinin Üsküdar ilçesine bağlı olan tüm ilçelerin posta kodları aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Tüm bilgiler güncel olmaktadır.

 Acıbadem Mah. 34660

 Altunizade Mah. 34662

 Barbaros Mah. 34662

 Bahçelievler Mah. 34688

 Beylerbeyi Mah. 34676

 Burhaniye Mah. 34676

 Küplüce Mah. 34676

 Bulgurlu Mah. 34696

 Küçük Çamlıca Mah. 34696

 Cumhuriyet Mah. 34697

 Çengelköy Mah. 34680

 Güzeltepe Mah. 34680

 Ferah Mah. 34692

 Kısıklı Mah. 34692

 Kandilli Mah. 34684

 kuleli Mah. 34684

 Küçüksu Mah. 34684

 Kirazlıtepe Mah 34682

 Mehmet Akif Ersoy Mah. 34682

 İcadiye Mah. 34674

 Kuzguncuk Mah 34674

 Sultantepe Mah. 34674

 Ahmediye Mah. 34672

 Aziz Mahmud Hüdayi Mah. 34672

 Mimar Sinan Mah. 34672

 Murat reis Mah. 34664

 Selami Ali Mah. 34664

 Valide-i Atik Mah. 34664

 Salacak Mah. 34668

 Selimiye Mah. 34668

 Zeynepkamil Mah 34668

 Ünalan Mah. 34700

 Yavuztürk Mah. 34690

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