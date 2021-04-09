Üsküdar Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Üsküdar'ın ve mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodları dünya çapında 117 ülkede uygulanmakta olan ve dünya posta teşkilatına ait olan bir sistem olmaktadır. Ülkemizde de her ilin, ilçenin, mahalle ve köyün kendisine özel olarak atanmış posta kodları bulunmaktadır. Üsküdar ilçesinin ve bu ilçeye bağlı olan mahallelerin posta kodlarını sizler için derledik.
İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan Üsküdar ilçesinin ve bu ilçeye bağlı her mahallenin posta kodu bulunmaktadır.
Üsküdar Posta Kodu Kaçtır?
İstanbul iline bağlı olan Üsküdar ilçesine ait posta kodu 34660 olmaktadır.
İstanbul'un Üsküdar İlçesine Bağlı Mahallelerinin Posta Kodları
İstanbul ilinin Üsküdar ilçesine bağlı olan tüm ilçelerin posta kodları aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Tüm bilgiler güncel olmaktadır.
Acıbadem Mah. 34660
Altunizade Mah. 34662
Barbaros Mah. 34662
Bahçelievler Mah. 34688
Beylerbeyi Mah. 34676
Burhaniye Mah. 34676
Küplüce Mah. 34676
Bulgurlu Mah. 34696
Küçük Çamlıca Mah. 34696
Cumhuriyet Mah. 34697
Çengelköy Mah. 34680
Güzeltepe Mah. 34680
Ferah Mah. 34692
Kısıklı Mah. 34692
Kandilli Mah. 34684
kuleli Mah. 34684
Küçüksu Mah. 34684
Kirazlıtepe Mah 34682
Mehmet Akif Ersoy Mah. 34682
İcadiye Mah. 34674
Kuzguncuk Mah 34674
Sultantepe Mah. 34674
Ahmediye Mah. 34672
Aziz Mahmud Hüdayi Mah. 34672
Mimar Sinan Mah. 34672
Murat reis Mah. 34664
Selami Ali Mah. 34664
Valide-i Atik Mah. 34664
Salacak Mah. 34668
Selimiye Mah. 34668
Zeynepkamil Mah 34668
Ünalan Mah. 34700
Yavuztürk Mah. 34690
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