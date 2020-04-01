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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 09:12,Son Güncelleme:/

Üsküdar Meydanı'nda sessizlik sürüyor

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Üsküdar Meydanı'nda sessizlik sürüyor
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KORONAVİRUS salgınına yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor.

İstanbulluların koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmaması üzerine meydanlar boş kaldı. Üsküdar Meydanı ve iskelesinde sessizlik devam etti. Vapur iskelesi ve otobüs duraklarında kimsenin olmadığı dikkat çekti. Günlerdir boş kalan Üsküdar Meydanı'nda bulunan güvercinler ise aç kaldı. Salacak sahilinde yasağa rağmen yürüyüş yapan ve gezen vatandaşlar görüntülendi. Polis ekipleri megafonla sahilde bulunanları uyardı.

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