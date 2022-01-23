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'Üsküdar Fedaileri' soğuk havaya aldırmadı, denize atladı

#İstanbul#Üsküdar#Deniz

İstanbul Üsküdar'da hava sıcaklığının eksi 3 dereceye ulaştığı anlarda 'Üsküdar Fedaileri' adlı profesyonel yüzücüler soğuk havaya aldırmadan boğazın serin sularına atladı.

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Kuzguncuk Sahili'nde sabahın erken saatlerinde toplanan 'Üsküdar Fedaileri' adlı 5 kişilik profesyonel yüzücü grubu, havanın eksi 3 derece olmasına aldırmadan denize girdi. Yüzücüler önce sahilde yaktıkları ateşte bir süre ısındı ardından boğazın serin sularına atladı.

"GİRİP ŞİFA BULACAĞIZ İNŞALLAH"

Denize girmeye hazırlanan bir yüzücü, "Uzun zamandır kar bekliyorduk. Büyük bir hevesle girmek istiyoruz. Birazdan girip şifa bulacağız inşallah, mutlu olacağız" dedi.

Üsküdar Fedaileri soğuk havaya aldırmadı, denize atladı

Bir diğer yüzücü ise, "Burası 'Üsküdar Fedaileri'nin rahatladığı, şifa bulduğu yerdir. Şu anda eksi 3 derece olması lazım hava, 23 Ocak 2022" diye konuştu.

Üsküdar Fedaileri soğuk havaya aldırmadı, denize atladı

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#İstanbul#Üsküdar#Deniz

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