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Gündem
Murat KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 17:57 | Son Güncelleme:

Üsküdar D-100 Karayolu Ünalan mevkiinde iki otomobil kaza yaptı:3 Yaralı

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Üsküdar D-100 Karayolu Ünalan mevkiinde iki otomobil kaza yaptı:3 Yaralı
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ÜSKÜDAR D-100 Karayolu Ünalan mevkiinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15:50 sıralarında D-100 Karayolu Ünalan mevki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 FH 6198 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 41 GB 099 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleleri olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süre trafik yoğunluğu oluşurken araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

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