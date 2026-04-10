×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Üsküdar Belediyesi’ne ‘İskan’ soruşturmasında 9 kişiye tutuklama talebi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 18:33

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişiye tutuklama 10 kişiye de adli kontrol talep edildi.

Haberin Devamı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi'ne, ‘Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük' iddialarıyla geçtiğimiz Salı günü operasyon başlatılmış; İstanbul ve Yalova'da 30 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci gibi üst düzey belediye yöneticileri ile müteahhitlerin de olduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sabah saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

9 KİŞİYE TUTUKLAMA 10 KİŞİYE DE ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ

Soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında tutuklama, 10 kişi için ise adli kontrol talep edildi. 

Haberin Devamı

2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İH'nın haberine göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüphelinin bugün savcılık ifadeleri tamamlandı. Soruşturmada, İş insanları Ufuk Karadağ ve Yavuz Cenan gözaltına alındı. Soruşturmadaki şüpheli sayısı 22’ye yükseldi.

BAKMADAN GEÇME!